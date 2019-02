Miks juua kasemahla ja sellesse soovi korral investeerida?

«Kasemahla kogumise eeltööga alustatakse juba varakevadel, kus puudele kinnitatakse ettenähtud voolikuliinid. Ööpäevas plaanitakse koguda 4000–5000 liitrit mahla, sest korjeaeg on üürike ning kestab kõigest 3–4 nädalat,» ütles ettevõtte tegevjuht Rain Komlev. Sellel kevadel on eesmärgiks koguda 100 000 liitrit mahekasemahla.

Kasemahla tootja hinnangul kasvab globaalne «puu vee» turumaht 2020. aastaks 1 miljardi dollarini ning seetõttu soovib BirchLagoon kaasata kuni 120 tuhande euro mahus investeeringuid, et laiendada tootmist ja investeerida turundusse valmistudes teenindama kasvavat turunõudlust.

BirchLagoon on seni ainus kasemahlatootja Eestis, millel on tunnusmärk «Ehtne Talutoit» ja pakub lisaks puhtale kasemahlale ka erinevaid maitseid, näiteks kasemahla tatraõie, võilillemee, piparmündi, kanepi ja ingveri ja mustsõstramaitsega. Viimane sai ka tunnustuse «Parim mahejook 2018». Uudiseks on «Kaseglögi» ning tulekul uued siidrid ja veinid.