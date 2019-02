Millised 5 ettevõtet jõudsid Eesti Parima Toiduaine konkursi edukaimate edetabelisse?

«Konkursi ajaloo jooksul on välja antud üle 300 märgise, mida tootjad endiselt pakenditel kannavad ja seeläbi klientidele näitavad, et tegu on kvaliteetsete ja maitsvate toodetega,» kommenteeris Potisepp.

Eesti Parima Toiduaine konkursi võidukaimate toidutootjate esiviisik

5. koht: Tere

Tänaseks Terega ühinenud Põlva Piim oli esimene Eesti Parima Toiduaine konkursi võitja aastal 1994, mil kuldmärgisega tunnustati Võideksi määret. Järgnevatel aastatel pälviti tunnustusi nii piima- kui tervist toetavate toodete kategooriates. Erinevad keefirid, lisanditega kodujuustud, toorjuustud, jogurtid, kohupiimakreemid ja -pastad on endiselt eestlaste toidulaual olulisel kohal. Eraldi väärib väljatoomist Tere uuenduslik piimahappebaktereid ja kiudaineid sisaldav piimatoodete sari Hellus, mis on tootmises olnud juba 10 aastat. Kokku on Tere ja tema eelkäijad tunnustusi pälvinud 17 korral.

4. koht: Liviko

18 tunnustusega on parima alkohoolse joogi kategooria konkurentsitu võitja Liviko! Esimese parima alkohoolse joogi tunnustuse sai Liviko juba 1996. aastal kirsi kreemlikööri Eeden eest. Järgnesid auhinnad legendaarsete Liviko Džinni, Viru Valge viina, Vana Tallinna koorelikööri ja selle mitmete eriväljalasete eest.Liviko edu taga võib näha tehnoloogide, arendajate, sommeljeede ja turundajate mitmekesise meeskonna panust.

3. koht: Leibur

Leibur on Eesti vanim ja palavalt armastatud pagari- ja teraviljatoodete valmistaja, mis peab oma auasjaks kohaliku leivakultuuri edasikandmist. Leiburi rukkileib valiti 2005. aastal Eesti parimaks rahvuslikuks toiduks.

2009. ja 2011. aastatel said Leiburi 100% täistera mitmeviljasai ja SAIB parima toiduaine tiitli. Konkursil on auhindu noppinud ka siiani poelettidel populaarseimate leibade seas olev Rukkipala, mida hinnati 2004. aastal Eesti Parima Toiduaine II koha vääriliseks ning lisaks sai see tunnustused kui parim pagaritoode ja parim toit tervisele. Kokku on Leibur konkursi ajaloo jooksul saanud 21 tunnustust.

2. koht: Põltsamaa Felix

Põltsamaa Felixil (tänasel Orkla Eestil) on äärmiselt kirju tootevalik, mille igast kategooriast parimad on konkursil 23 korral äramärkimist leidnud. Näiteks Eesti parima ekspordipotentsiaaliga toiduaineks valiti Kannujookide seeria, parima tervisetoidu kategooria auhinna said Pai+ hommikusmuutid ja ohtralt tunnustusi on saadud ka kastmete kategoorias. Lisaks on tunnustusi saanud Lossivein ja Põltsamaa Tõmmu.

1. koht: HKScan

Kogu konkursi ajaloo vältel enim tiitleid — 26 — kogunud HKScan toodab vorste, sinke, peekonit, pasteete, šašlõkki, lihapalle, grillvorste ja -liha ning ahjupraade. HKScani grupp toodab lisaks Rakvere Lihakombinaadi toodetele ka Talleggi linnulihatooted. Kõik on armastatud nii traditsioonilisel jõululaual kui suvistel grillpidudel.