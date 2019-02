Miks on jaapanlannad nii saledad?

Jaapanis ei näi inimesed juurde võtvat ega vananevat. Üks põhjuseid on läänest erinev toidukultuur, mis teeb head nii tervisele, kaalunumbrile kui välimusele tervikuna.

1. Väiksemad kogused

Jaapani köögis pakutakse tihti väikseid maiuspalu, mis on armastusega valmistatud, kuid reeglina on portsjonid väiksemad kui läänes ja kokkuvõttes süüakse vähem. Erandiks on hommik — siis söö, mida ja palju tahad.

FOTO: Daniel Reiter / PantherMedia / Daniel Reiter

2. Reeglina ei sööda käigupealt

Loomulikult on erandeid ja ammugi pole see keelatud, kuid üldiselt on söömine omaette toiming, mille jaoks võetakse aeg maha ning millele pühendatakse kogu oma tähelepanu. Jaapanlannadel pole ka kombeks teleri ees süüa. Selline teadlik toidunautimine viib söömistempo alla — ja kõhul on rohkem aega ajule märku anda, et on täis ja rahul.

FOTO: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Rohkem kala

Kuigi jaapani köögis valmistatakse nii linnu- kui loomaliha, on põhirõhk ikkagi kalal ja mereandidel. Seetõttu on siin paljud tõved, mida seostatakse suure lihatarbimisega, tundmatud. Lisaks annab oomega-3-rasvhapete kõrge osakaal puhta ja pehme naha.

FOTO: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Vähem rasva

Frititud tempura on küll jaapani köögi spetsialiteet, kuid seda pakutakse eelkõige lisandina rasvavaese toidu kõrvale. Üldiselt on jaapani köögis levinud aurutamine, keetmine või grillimine ja klassikaline rohkes rasvas praadimine on pigem erand.

FOTO: Francesco Perre / PantherMedia / Francesco Perre

Tervislikum magustoit

Rikkalik dessert pole samuti Jaapanis levinud. Tihti pakutakse pärast sööki üksnes värsket puuvilja. Suhkrut ja rasva sisaldavaid magustoite serveeritakse oluliselt harvem — ja siis ka väiksemates kogustes, kui meil kombeks.

FOTO: j sierpniowka / PantherMedia / j sierpniowka