5 toitu, mis ei lase näljatundel tekkida

Perioodilise ehk intervallpaastu pooldajad on veendunud, et selline toitumine parandab su tervist, kuna sa tarbid vähem kaloreid ja seedesüsteem saab 16 tundi puhata. Kuulsad staaridest intervallpaastujad on näiteks Jennifer Lopez, Margot Robbie ja Miranda Kerr.

Perioodiline paastumine tähendab, et ajavahemik, mille jooksul päevas süüakse, on piiratud kaheksa tunnini, nii et keha saaks iga päev 16 tundi paastuda. Tavaliselt jääb siis kas hommikusöök vahele, esimene eine on keskpäeval ja viimane söögikord kell kaheksa õhtul või süüakse just hommikul, aga õhtusööki enam ei saa. Näiteks kui pärast kella viit õhtul enam ei söö, võib järgmine söögikord olla hommikul kell üheksa. Nii õpib keha oma tagavarast elama.

Mõned paastuvad iga päev, teised valivad paastumiseks paar päeva nädalas, näiteks nädalavahetuse, kui on lubatud vaid kalorivaesed joogid nagu vesi, taime- ja puuviljateed, must kohv, täisteratooted ja rasvavaesed piimatooted, köögivili ning madala suhkrusisaldusega puuvili. Loomulikult on kiirelt imenduvad süsivesikud nagu rafineeritud jahu ja suhkur paastupäevadel täielik tabu.

Et söögipauside ajal nälg liiga suureks ei paisuks, tasub menüüsse valida toiduained, mis on tervisele head ja hoiavad kõhu pikka aega täis.

Siin on viis parimat toiduainet, millega end laineharjal hoida:

Marjad

Intervallpaastu ajal suurepärane toit, millega hoida näljasööstud vaos ja varustada keha väärtuslike taimsete värvainete, antotsüaanidega. Marjad toimivad ka antibakteriaalselt ja ennetavad rakukahjustusi, mis tähendab, et tegu on tõelise vananemisvastase toiduga.

Läätsed

Need väiksed «valgupommid» mõjuvad hästi veresuhkrutasemele ja hoiavad selle stabiilsena. Seega ei teki ootamatuid näljarünnakuid. Tänu aeglaselt imenduvatele süsivesikutele ja kõrgele kiudainesisaldusele hoiavad läätsed kõhu kaua täis.

Pähklid

Kalorivaesed nad just pole, kuid on siiski ääretult tervislikud ja suurepäraseks lisandiks intervallpaastumisel. Pähklid sisaldavad palju taimset valku ja kiudaineid, mis ei lase nälga tunda. Lisaks on pähklites tervislikud küllastumata rasvhapped, magneesium, kaalium ja fosfor ning E- ja B-vitamiinid.

Papaia

Ideaalne vili, kui tahad alla võtta, sest see on kalorivaene ja kiudainerikas ning sisaldab suurtes kogustes ensüüm papaiini, mis aitab kehal kergemini valku seedida ja rasvapõletust kiirendada. Papaia on ka C-vitamiinipomm ja kannab hoolt hästi toimiva immuunsüsteemi eest.

Hummus

Seda peetakse parimaks toiduks, mida süüa intervallpaastu ajal. Kikerhernekreem on tõeline valgupomm, mis kustutab väikse nälja väga kergesti. Kiudained tekitavad täiskõhutunde pikaks ajaks. Kikerherned varustavad meid veel raua, magneesiumi, tsingi ja kaltsiumiga.

Hummus. FOTO: Ramon Grosso Dolarea / PantherMedia / Ramon Grosso Dolarea