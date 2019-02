Tankeri pruulikoda lõpetab toodangu otsemüügi ja suunab selle hulgimüüki

Tankeri juhi ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme Jaanis Tammela sõnul on väiketootja jaoks suurte kettidega läbirääkimine väga keeruline. «Pideva nõudluse ja ekspordikasvu tingimustes ei pruugi väikeettevõttel jätkuda jõudu oma müügiorganisatsiooni ülesehitamiseks. Meie otsustasime keskenduda tootmisele ja ekspordile. Aga ka ekspordi puhul leiame lõpuks endale müügiesindajad, kes selle funktsiooni üle võtavad,» selgitas Tammela.

1,2 miljonit eurot uue pruulikoja väljaehitamisse investeeriva Tankeri juhi sõnul nõudlus Eesti kvaliteetsete käsitööjookide järele kasvab. «Eeskätt tänu Eestis pruulitud toodangu kõrgele kvaliteedile ja rikkalikule maitsevalikule on hea toote tuntus jõudnud ka piiri taha. Oleme Tridensiga koostöö osas optimistlikud ja loodame, et koostöös professionaalse edasimüüjaga saame rõõmustada veelgi rohkemaid käsitööjoogi sõpru ka Lätis ja Leedus,» sõnas Tammela.

Tridensi juhatuse liige Janno Hert tunnustab väikepruulikoja ambitsioone ja panust ettevõtte arengusse. «Tankeri tooteportfelli kuuluvad väga tuntud ning kvaliteetsed õllemargid, mis sobivad hästi meie valikusse. Esialgu on sortimendis viis erinevat maitset, kuid see täieneb pidevalt,» lisas Hert. Märtsi algusest Tankeriga koostööd alustav Tridens on üks vanimaid kaubandusettevõtteid Eestis, tähistades sellel aastal oma 31. tegutsemisaastat.