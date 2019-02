7 toitu, mis annavad sügava une

Sügava une toitumise puhul keerleb kõik tervise, mitte allavõtmise ümber. Väikeste muudatuste ja teadliku toiduainevalikuga peaks iga ööga üha paremini magama hakkama. Kui saad öösel korralikult taastuda, on järgmisel päeval ka keskendumine ja tulemuslikkus hoopis teisest puuust. Öise uuenemisprotsessi käigus saavad uut hoogu nii organismi kehatalitlused kui ka ilu, eriti nahk. Seepärast tuleks unehäirete korral kiirelt põhjus kindlaks teha ja probleemiga tegeleda.

Melatoniin on kõige alus

Sügava une dieedis on olulisimad need toiduained, mis aitavad toota melatoniini, sest see unehormoon reguleerib meie loomulikku bioloogilist ööpäevarütmi. Kuigi meie keha toodab melatoniini ka ise, võib teatud toiduainetega lisa tekitada. Toidust saab veel näiteks serotoniini, mida kehal on omakorda vaja melatoniini tootmiseks, et me väsiksime õhtul kiiremini ning magaksime sügavamalt ja paremini.

Und soodustavad toidud

1. Piimatooted

Need on sügava une dieedi üks verstaposte, kuna sisaldavad suures koguses trüptofaani. Viimane on asendamatu aminohape, mida keha ise ei suuda toota, vaid omastab toidust. Trüptofaan on oluline ka seepärast, et ta on serotoniini – «õnnehormooni» – ehituskivi, mida on omakorda melatoniini tootmiseks vaja. Ahelreaktsioon seega, mis kokkuvõttes aitab kiiremini uinuda.

Trüptofaanirikkad piimatooted on Emmentali juust, naturaalne jogurt ja piim.

2. Lõhe, tuunikala ja hiidlest

Kalad sisaldavad hulgaliselt und soodustavaid aineid. Lõhe sisaldab oomega-3-rasvhapet, mis ergutab melatoniinitoodangut, tuunikala ja hiidlest on aga suurepärased trüptofaaniallikad.

Lestas on suures koguses vitamiini B6, mis tõstab samuti serotoniinitaset veres ja loob sellega soodsa pinnase unehormooni tootmiseks. Uuringutest on tulnud välja, et vitamiin B6 suurendab ka une intensiivsust.

3. Riis

Riisis sisalduvad süsivesikud peaksid tõstma trüptofaani-kontsentratsiooni veres ja seega soodustama melatoniinitoodangut. Looduslikust riisist saab ka palju B-grupi vitamiine, mis toetavad tugevaid närve ja lihaseid.

Lisaks riisile on abiks täisteratoodetest saadavad süsivesikud, mis annavad täiskõhutunde.

4. Munad

Olgu keedetud, pošeeritud või härjasilm, munad varustavad meid samuti aminohappe trüptofaaniga ja mõjutavad kaudselt melatoniinitaset veres.

5. Kreeka ja India pähklid

Kreeka pähklid toimivad kui unetabletid, kuid maitsevad paremini. Texase Ülikooli uurimuses leiti, et Kreeka pähklites on suurel hulgal melatoniini, mida kehal on lihtne omastada ja millega unehormooni-tase tõuseb kolmekordselt.

India pähklite trump on aga magneesiumirikkus. Just magneesiumipuuduse tõttu tekivad öised lihaskrambid ja -tõmblused, mis ei lase rahulikult uinuda või ajavad keset ööd üles. India pähklid on siin suureks abiks, mida paar tundi enne magamaminekut krõbistada.

6. Kummelitee

Sügava une dieet soovitab õhtusest džinnikokteilist loobuda ja selle asemel kuni kaks tassi kummeliteed juua, kuna kummel on tõestatud rahustava ja lõdvestava toimega nii kehale kui hingele.

7. Mesi

Kuumale kummeliteele võiks lisada mett, kuna see ei lisa üksnes head maitset, vaid aitab ka uinuda. Kuna mesi sisaldab 80 protsenti suhkrut, tõstab see veidike veresuhkrutaset, kuid uued uurimused näitavad, et see protsess pärsib omakorda oreksiinitoodangut ajus. Oreksiin on virgatsaine, mis on tõenäoliselt unehäiretega seotud. Mida vähem aju seda toodab, seda parem peaks uni olema.

Veel mõned vihjed sügavama une saavutamiseks

hiljemalt pärast kella 16 tuleks kõigist kofeiinisisaldusega jookidest loobuda

söö kerge ja valgurikas õhtusöök, kuid ära mine tühja kõhuga magama

õhtusöögi ja magamamineku vahele peaks jääma vähemalt neli tundi, et keha saaks oma energia rakuuuenemisse suunata ja mitte seedimisega vaeva näha.