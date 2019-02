Rimi avab tänavu Balti riikides veebipoed

«Täna veel kuupäeva välja hõigata ei tahaks ega julgeks, aga aktiivne töö käib. Minu teada ei teeni keegi e-kaupmeestest Eestis veel kasumit. Me oleme valmis selleks, et pigem on see investeering tulevikku — nelja kuni kuue aasta lõikes tuleb seda äriplaani vaadata," ütles Rimi Eesti juht Vaido Padumäe.