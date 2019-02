GALERII: Vaata, mida pakuti Eesti võimsaimal võitlusspordigalal The League!

Tallinnas Tondiraba jäähallis osalesid Eesti lahtiste võitluskunstide mängude raames võitlusspordigalal The League kaheksa mehe turniiril kikkpoksijad Balti- ja Põhjamaadest.

Võistlusõhtu jooksul toimus kaksteist närvekõditavat võitlust, mis kruvis vaatajate meeled pingule. Õhtu nael oli aga kaheksa mehe turniir, mille eripäraks on see, et finalistid peavad õhtu jooksul võitlusringi minema kolm korda. Kodupubliku suureks rõõmuks võitis selle turniiri Mirkko Moisar ja võitis 10 000 euro suuruse peaauhinna.