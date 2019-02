Presskannust espressomasinani: kui palju maksaksid sina hea kohvi eest?

Kohvi hind sõltub eelkõige ubadest, valmistusviisist ja tarbimise sagedusest. Kui arvestada keskmise oa hinnaga, peaks üldjuhul kujunema kohvi omahinnaks 10–20 senti, erandiks on kohvikapslid ja -padjad, mille hind on enamasti 25 ja 35 sendi vahel.

Presskannu hinnad jäävad üldjuhul vahemikku 5–50 eurot, seejuures on kallimad valmistatud metallist ja võivad kujuneda kokkuvõttes soodsamaks, kuna klaas on kerge purunema.

Kohvi tuleb kas jahvatada või soetada jämeda jahvatusega kohvipuru, keeta vesi, lasta jahtuda 90–95 kraadini ja kallata alles siis kohvipurule. Keev vesi tapaks maitse. Kohv peaks tõmbama 4–5 minutit ja tuleb seejärel kohe presskannust välja kallata, et maitse ei muutuks kibedaks ega kofeiinitase ebamõistlikult kõrgeks. Kuna joogi kofeiinisisaldus sõltub kohvi ja vee kokkupuuteajast, ei ole presskannumeetod soovitatav neile, kes peaks kofeiiniga piiri pidama.

Kanges espressotassis on vähem kofeiini kui presskannukohvis.

Kohv pannakse filtrisse, külm vesi vastavasse anumasse ja kuigi valmimisaeg on presskannuga enam-vähem sama, pole tarvis jälgida veetemperatuuri ega tõmbamisaega. Võrreldes presskannukohviga on filtrikohvis vähem kofeiini, mistõttu sobib see valmistusviis paremini neile, kel vererõhk normist kõrgem.