5 virgutavat snäkki väsimuse vastu

Ülimalt toitainerikas avokaado kuulub väsimusvastaste toiduainete nimekirja, kuna varustab organismi eeskätt väärtusliku energiaga, mis paneb selle täiskäigul jälle tööle. Avokaadod on küllastumata rasvhappe rikkad ja toimivad positiivselt inimese mõtlemisvõimele. Avokaado ei tee üksnes erksaks, vaid aitab ka tänu ensüüm lipaasile rasva põletada.

Juba paljas mõtegi šokolaadist paneb osa meist naeratama. Põhjus, miks šokolaad väsimuse vastu aitab, on kakaooas sisalduv toimeaine teobromiin, mis ergutab enam-vähem samamoodi nagu kohv, aga toimib aeglasemini ja hoiab ka kauem värskena.

Lehtkapsa headest omadustest on palju räägitud, kuid toorel kujul vaimustab ta väheseid. Seevastu on ahjus küpsetatud lehtkapsa krõpsud ülimalt nauditavad. Nad pole mitte ainult väikese kalori- ja rasvasisaldusega, vaid peletavad ka väsimuse, kuna sisaldavad suures koguses rauda. Rauapuudust peetakse üheks peamiseks põhjuseks, miks inimene on pidevalt väsinud.