Veiseliha söömise traditsioon ulatub vanade eestlasteni

Teada on, et veiseliha kuulus Tallinnas keskajal toidulauale kui mitte igapäevaselt, siis pühade puhul kindlasti. Palju söödi suppi ja puljongit, mida keedeti härja-, vasika-, lamba- või sealihast. Linnarahva pulmalaual oli tavaliselt praetud härjaliha ja hanepraad.

Armastati ka ulukiliha. See kui delikatess, mida tüüpiliselt sõid mõisnikud ja millest valmistati roogi pidulikeks puhkudes. Metsloomaliha oli tihti laual ka Ida-Eestis, sest just sealkandis asunud ju Eesti suurimad metsad. Näiteks on teada, et veel 100 aastat tagasi võtnud Avinurme kandi mehed püssi kaasa ka põllukündmisele. Ikka selleks, et metslooma ilmudes kohe jahisaagile jaole saada.