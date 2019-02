Kuidas või imekiiresti pehmeks saada?

Su sõbrad lubasid korraks läbi hüpata ja sa mõtled, et üllatad neid õige millegi ambitsioonikamaga — näiteks ühe toreda kohvikoogiga. Jahu on olemas, küpsetuspulber ka, isegi vanilliekstrakt on, aga kui sa jõuad soolata võini selles retseptis, siis selgub, et sa unustasid ühe üliolulise asja enne tegemata, nimelt võtta see külmast õigeaegselt välja. Sul on käes kivikõva võimass ning mitte mingit ülearust aega, et ta jõuaks kiiresti parajalt pehmeks muutuda. Mida siis teha?