Uuring: koolilapsed armastavad makarone, kartulit ja kana

Baltic Restaurants Estonia AS viis ligi 4000 õpilase, koolitöötaja ja lapsevanema seas läbi rahuloluküsitluse laste toitumiseelistuste ja koolitoidu kohta. Daily müügi- ja turundusjuht Tiiu Endriksoni sõnul võib uuringutulemuste põhjal öelda, et koolilapsed hindavad koolitoitu kui maitsvat ja mitmekesist kõhutäit. Selle tõestuseks on ka kõrge söökla külastatavus — 90 protsenti vastanutest käib koolisööklas kolmel või enamal päeval nädalas.

«Uuringu tulemustest selgus, et õpilaste jaoks on eelkõige oluline, et lõuna oleks toitev ja tervislik. Kuna koolitoit on paljudele lastele ainus soe toidukord päevas, ei tee me selles osas ühtki mööndust. Pakume neile vaid kvaliteetsest toorainest valmistatud tervislikke ja mitmekülgseid roogi ning õpilaste maitse-eelistusi ja soove arvestades sünnivadki neile meelepärased toidud,“ räägib Endrikson.

Vanad lemmikud

Õpilaste lemmiktoidu edetabeli tipus püsivad makaroniroad, millele järgnevad kartuli- ja kanatoidud. Praelisandina eelistatakse pastat ja kartuliputru, aga ka salatit. Aurutatud köögiviljad, kuskuss ja keedukartul ei ole erilises soosingus.

«Sarnaselt varasemate aastate tulemustega näitab tänavune uuring, et laste seas on endiselt hinnas kodused ja toekad toidud. Makaroni-, kartuli- ja kanaroad on enamikule lastest tuttavlikud ja maitsvad, samuti täidavad need pikaks koolipäevaks hästi kõhu. Meie usinad kokad lisavad tummisematele toitudele aga ka rohkelt köögivilju ja salatit, et road oleksid mitmekesised ja tervislikud ning toidukord tasakaalustatud,» ütleb Endrikson.

Uuringu põhjal on laste seas kõige vähem populaarsed frikadelli- ja hernesupp ning risoto. Endriksoni sõnul neid toitusid menüüst küll välja ei jäeta, kuid on plaanis laste tagasisidet arvestades need retseptid õpilastele sobivaks muuta.

Tervislikud ootused

Õpilastele enim meeldivate koolilõunate seast leiab ka näiteks kalaroogi, salativalikut ja püreesuppe. Enam kui pooltele vastanutest on oluline, et koolitoit oleks tervislik. Teadlikumaks muutunud söömisharjumustele viitab ka see, et üle kolmandiku vastanud koolilastest oskab eristada täisteratooteid tavalistest ning enam kui pool eelistab võimalusel tervislikumat, täisteravarianti.