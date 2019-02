Tervislik retseptiidee: «kikerhernefriikad»

«Kikerhernefriikad» (2 in)

Sega kikerhernejahu 500 ml külma vee ja soolaga ühtlaseks tainaks. Suru läbi sõela, et mass oleks täiesti tükkideta.

Sega aeglaselt kikerhernejahu-segu keevasse vette, seejärel vähenda kuumust ja keeda tainamassi seda pidevalt segades, kuni viimane on veidi paksenenud. Lõpetuseks kitku rosmariiniokstelt lehed, haki need väikseks ja sega tainamassi hulka.

Niipea kui tainamass on külm ja tahke, võib hakata frittima. Kummuta mass lõikelauale ja lõika väikese sõrme suurused tainakangid.

Kuumuta potis õli (kui sul on fritter, kasuta seda). Niipea kui õli on piisavalt kuum, pista tainakangid üksteise järel sisse ja küpseta 10 kuni 12 minutit, kuni nad on kuldpruunid. Seejärel võta õlist välja ja lase köögipaberil veidi nõrguda.