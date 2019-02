Bioloogiadoktor soovitab: need toidud teevad sind õnnelikuks

Dr Andrea Flemmer, bioloog, toitumisteadlane ja raamatu «Mood Food — Glücksnahrung» (Tujutoit — õnnetoitumine, toim) autor kirjutab, et paljud toiduained mõjutavad meie psüühet palju tugevamini, kui siiani oletati.

«Nii on teaduslikult tõestatud, et nutikalt loodud toitumiskava suudab selgelt meeleolu parandada ja isegi õnnetundeid toota.»

Serotoniin annab harmoonia ja sisemise rahu

Virgatsainet serotoniini nimetatakse sageli «õnnehormooniks», kuna ta juhib lisaks paljudele kehatalitlustele ka meie meeleolu. Mida rohkem on ajus serotoniini, seda paremini me end tunneme. Kuid pole parata — kuigi ka banaanid sisaldavad serotoniini, ei saa pelgalt banaanidest end õnnelikuks süüa. Meie aju peab serotoniini ise moodustama, milleks on omakorda vaja trüptofaani. Seda valgu «ehituskivi» leidub eriti suurtes kogustes lihas ja piimatoodetes.

«Ideaalsed serotoniini-moodustajad on toiduained, millel on kõrge trüptofaani- ja madal valgusisaldus. Datlid on selle koha pealt ideaalse koostisega,» ütleb dr Andrea Flemmer.

Head allikad: datlid, viigimarjad, india ehk kašupähklid, mõrušokolaad.

Oomega-3-rasvhapped hoiavad hinge tasakaalus

Paljud uuringud viitavad sellele, et oomega-3-rasvhapete puudus on üks võimalikke depressiooni põhjuseid. Oomega-3-rasvhapped on ajuainevahetusele väga olulised. Kui need puuduvad, ei jõua piisavas koguses trüptofaani ajju. Ja kuna ilma trüptofaanita ei saa õnnehormoon serotoniin moodustuda, siis võib madal oomega-3-tase veres viia serotoniinipuuduseni.

Head allikad: lõhe, makrellid, linaseemned, rohumaaveiste liha ja piim, rapsiõli ja kreeka pähklid.

Türosiin teeb erksaks ja loob hea meeleolu

Vastandina mahendavale ja rahustavale trüptofaanile on see valgu «ehituskivi» erguti. Türosiin tekitab head meeleolu ning seda soovitatakse hirmuseisundite ja kergete depressioonide korral. Andrea Flemmer hoiatab siiski: «Lühiajaliselt kehva meeleolu saab toitumisega küll positiivselt mõjutada, kuid pideva madalseisu korral tuleb tingimata arsti juurde minna.»

Head allikad: parmesan, läätsed, kamambeer, kana, veis, kašu- ehk india pähklid, makrellid.

B-vitamiini-kompleks kannab hoolt rahulike ja tugevate närvide eest

Vitamiinid B1, B2, B3, B6, B12 ja foolhape on eriti tähtsad närvidele. Keha omastab B-vitamiine ja kui oled närviline või nukras meeleolus, siis on täiesti võimalik, et sul napib B-vitamiine. B-vitamiinidega tasub end tankida, kuna nad püsivad kehas pikemat aega.

Head allikad: täisteratooted, seesam, munakollane, spinat, brokoli, veisemaks, punapeet, õllepärm.

