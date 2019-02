Maailma suurim mahetoidumess andis uut energiat ka Eesti tootjatele

Eestist sõitis 13.–16. veebruaril toimunud Biofachi messile kuus Eesti mahetootjat: Salvest, Loodusvägi, Magusameistrid, AS Rõngu Mahl ja Chaga Health. Lisaks oli nende kõrval oma stendiga väljas pesu- ja puhastusvahendite tootja Mulieres, kuna samal ajal toimus ka looduskosmeetika mess Vivaness 2019.

Maheklubi tsiteerib oma Facebooki lehel OÜ Loodusvägi/Loov esindajat Martin Karolini, kelle sõnul on näha, et ostjate professionaalsus kasvab: «Teatakse Põhjamaa marja erilisust, meie keskkonna puhtust. Toodetest tuntakse kõige rohkem huvi marjajahude, eriti just mustikajahu vastu.»