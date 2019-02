Tulevikutoidu jahil: maailmakuulsat Fazeri ritsikaleiba meilt veel osta ei saa

«Meil oli suur rõõm näha, et Eesti tarbijad olid väga huvitatud sellest, kuidas maitseb tulevikutoit — ja nagu aimasime, oli tagasiside üdini positiivne. Soomes turule toodud putukajahust pagaritoode veel Eesti poelettidele ei jõua, kuid suur huvi ritsikaleiva vastu tõestas, et Eesti tarbija on uuenduslikele maitsetele rohkem kui avatud,» tõdes Fazer Eesti müügidirektor Meelis Tamm.