Kuidas kontoris alla võtta?

Kella 12 ja 13 vahel on lõunapausi aeg ja juba ahvatlevadki töökaaslased kohalikku kohvikusse või sööklasse minema. Kas sa tahad aga ka tegelikult süüa või on ettelöönud kellaaeg kõigest ettekääne?

Kui sul on ikkagi end raske motiveerida lõuna ajal jalutuskäiku tegema, aga sa ju tead, et liikumine on edu võti, rõhu oma sisemisele kohusetundele ja plaani lõunapausi ajaks või selle lõpuks vajalike sisseostude tegemine.

Kavanda kasvõi väga väike tegevus igaks õhtuks, et sul oleks põhjust liikuda. Peaasi, et sa ei potsataks autopiloodist esimese asjana pärast tööd teleka ette.

Kui oled otsustanud pärast tööd spordisaali minna, võta kohe hommikul spordikott tööle kaasa, siis on suur tõenäosus õhtul trenni ka jõuda. Kes siis poleks kogenud, et oled hommikul või eelmisel õhtul otsustanud kindlalt pärast tööd trenni minna, aga nii kui koju jõuad, et trenniriided kokku panna, on väsimus nii suur, motivatsioon nii väike ja diivan nii ahvatlev, et trenn läheb justkui iseenesest meelest. Sisemine süütunne aga kasvab.