Uurimus kinnitab: karri on veresoontele ja südamele ülikasulik

Vürtsid pole sugugi kõigest esteetiline toidulisand, nad võivad mõjuda ka väga tervistavalt ja isegi leevendada nende toitude toimet, mis meile meeldivad ehk tekstuuri ja maitse poolest, kuid on tervisele pigem kahjulikud.

Väljaandes Nutrition Journal avaldatud uuring nimetusega «Üks tarbitud karriportsjon parandas postprandiaalset (söögijärgset) endoteliaalset talitlust tervetel meestel: juhuvalikuga, kontrollitud uuring» seda just kinnitaski. Veelgi enam, uuringust selgus ka, et teatud toidukoostised ja -retseptid, mida on edasi antud põlvest põlve, on tervisele täiesti asendamatu väärtusega, kirjutab Green Med Info.

Karri on sisuliselt erinevate vürtside segu, mida kasutatakse roogades kastmena. Mis puudutab konkreetset uuringut, siis kasutati traditsioonilist Jaapani kombinatsiooni, milles oli kaheksa ürti ja vürtsi: nelk, koriander, vürtsköömen, küüslauk, ingver, sibul, punane pipar ja kurkum.

Uuringus testiti 14 tervet meesosalist, kelle keskmine vanus oli 45 eluaastat ja kellele anti kas üks karriportsjon või vürtsivaba kontrolleine (180 g karrit või kontrolleinet ja lisaks 200 g riisi).

Seejärel uurisid teadlased, mis toimus veresoontega enne ja pärast söömist.

Mõõtmiste põhjal selgus, et karri söömine suurendas verevarustust läbi veresoonte, samal ajal kui karrivaba kontrolleine söömise järel verevarustus isegi vähenes.

Teadlased järeldasid, et karri ennetas eine negatiivseid toimeid söögijärgsele «endoteliaalsele talitlusele», mis tähendab, et ennetati veresoonte siseseinu kaitsva endoteeliumi kokkutõmbumist ja normaalse verevarustuse pärssimist läbi südameveresoonkonna.

Teadlased järeldasid, et nende vürtside antioksüdatiivne toime vastutab positiivsete tulemuste eest ja kirjutasid, et karri võib olla abiks selliste elustiiliga seotud haiguste puhul nagu ateroskleroos ja diabeet, mis on kaasaja maailmas tõsiseks terviseprobleemiks.

Kuna südamehaigus tapab maailmas kõige rohkem inimesi, siis on oluline teada, et teatud ravimtaimede ja vürtside lisamine söögisedelisse võib aidata neutraliseerida südamele kahjulikke aineid, mida tuleb eriti palju ette just lääne toitudes nagu näiteks hamburgerites.

Paljusid karris esinevaid vürtse, eriti kurkumit, on ka eraldi uuritud ja enamikul neist on suur kasu südameveresoonkonnale.