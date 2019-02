Budapestis toovad robotid toitu ja viskavad nalja

Inimeste lähendamiseks tehnoloogilise revolutsiooniga on Ungari pealinnas avatud kohvik, mille meeskond koosneb robotitest, kirjutab Reuters.

Robotettekandjad järgivad kindlaid radu, et tuua klientidele toitu ja jooki, ning ülejäänud robotid lahutavad meelt. Näiteks Pepper on «vastuvõturobot», mis hoiab vestlust üleval ja ka tantsib klientidega.

Jaapani ettevõte Softbank pidi Pepperi arendajana seda küll veidi kohendama, et kliente kohviku mürarikkas keskkonnas paremini kuulda, ütles omanik Tibor Csizmadia.

Külalised on pealtnäha Pepperi naljadest vaimustuses.

«Meil on tegelikult kaks korda rohkem inimesi tööl võrreldes varasemaga, kuna 16 kuni 20 roboti opereerimiseks üheksast hommikul kuni üheksani õhtul on vaja IT-spetsialiste kaadri taga, ütles Csizmadia. Kohviku avas Ungari IT ettevõte E-Szoftverfejlesztő.