Jaapanlaste uus leiutis: «joodavad» kartulikrõpsud

Tokyos tegutsev ettevõte Koike-ya andis välja uue snäki, millel nimeks One Hand Chips ehk ühe käe krõpsud. Ettevõte ütleb, et tegemist on uut liiki snäkiga, mida inimkond on ammu oodanud. Lühidalt öeldes on tegemist eelnevalt purustatud krõpsudega, mida saab pakist otse suhu kallata.