Eesti elanikud on hakanud rohkem majoneesi sööma

«Tarbijate lemmik on endiselt provansaali-tüüpi majonees, mille maitse on pisut sinepine ja tekstuur kreemjam. Kui varasematel aastatel eelistasid inimesed pigem light-tooteid, siis viimaste aastate tulemuste põhjal selgub, et eelistatakse pigem rammusamaid ja kvaliteetseid tooteid. Ja mis kõige tähtsam, Eesti tarbija eelistab kohaliku tootja tooteid,» selgitas Polven Foods OÜ üks omanikest ja juhatuse liige Jüri Loonurm.