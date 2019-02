Uus trend Inglismaal: Londoni restoranides saab oravaliha süüa

Nad on vilkad, mõnikord ülbed ja päris kindlasti magusad. Aastaid on olnud näriliste hulgas tihe konkurents. Nimelt kipuvad Põhja-Ameerikast pärit halloravad eriti just Inglismaal, aga ka näiteks Saksamaal punaoravaid välja tõrjuma. Probleem on selles, et halloravad on ülimalt kohanemisvõimelised ning neil pole looduses peaaegu üldse vaenlasi. Nad varastavad aedadest linnutoitu ja kaabivad puud paljaks, samuti on nad piknikuliste toidu peale maiad, kirjutab Stern.