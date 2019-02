Saksamaa kaubamajas löövad laineid Eesti maiustused ja vinnutatud ulukiliha

«Mul on hea meel, et pikad läbirääkimised Euroopa ühe suurima kaubamajaga KaDeWe on päädinud Eesti toidu väljapanekuga selles uhkes kaubamajas. Mind rõõmustab, et Maaeluministeerium koostöös EAS-i ja Eesti suursaatkonnaga Berliinis on taas saanud Eesti toidu ekspordile kaasa aidata ning Eesti toit on hinnas ka mujal maailmas,» sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

«Esimese päeva põhjal saab öelda, et meie magusatooted on Saksa kliendi jaoks väga atraktiivsed, samuti pakub huvi vinnutatud ulukiliha. Suure tähelepanu osaliseks on esimesel päeval saanud ka Eesti joogid,» sõnas Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik Mariann Roos.

Peeter Keek, Põhjala Brewing AS juhatuse liige, märkis, et Saksamaale ei ole lihtne õlut müüa: «Sealsel turul edu saavutamine on tunnustuseks igale pruulijale. Oma õlu KaDeWes tutvustamine on ühele Eesti tootjale kindlasti väga hea võimalus ja meie eesmärk on pärast testperioodi saada kaubamaja püsivalikusse, mis kindlasti tõstaks meie tuntust ja müüki Saksamaal.»

Eesti on KaDeWe nädalatel väljas järgmiste ettevõtte toodetega: Aablu OÜ Kolk Brewery, Amoor OÜ, Artisan Honey OÜ, Balsnack International Holding AS, Chocolala OÜ, City Cider OÜ, Freezedry OÜ, Jaanihanso OÜ, Linnamäe Lihatööstus AS, Liviko AS, Moe OÜ, Mooncat Consulting OÜ/Ecomari, Pure Concepts OÜ/Nordic Honey), Peenjoogivabrik Nudist OÜ, Põhjala Brewing AS, Rõngu Mahl AS, Saaremaa Piimatööstus AS, SirLoin OÜ, Valio Eesti AS.