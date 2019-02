Mida ja kuidas süüa, et pea ei valutaks?

Peavalude ja migreenide põhjused on väga erinevad. Ootamatu stress ja sassiläinud päevaplaan on tavaliselt kõige sagedasemateks peavalu vallandajateks ehk trigeriteks. Uusimate uuringute järgi on aga soolestiku ja aju vahel veelgi tihedamad seosed, kui siiani arvati, kirjutab Petra.