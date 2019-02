Mida tellivad mehed, kui nad tahavad naistele esimesel kohtingul mulje avaldada?

Tulemused avaldati väljaandes Food Quality and Preference Journal küsimusega, kas liha on seksikas. Tuli nimelt välja, et kui mehed olid seksuaalselt motiveeritud, siis valisid nad pigem lihavariandi. Põhjus olevat evolutsioonilist laadi. Meie esivanematel oli raske liha leida ja keerukas valmistada. Edukatel küttidel oli seetõttu teatav eelis naiste juures, kuna nad said perekonda toita.

«Seksuaalsed ja paaritumissoovid on kogu inimkonnale kõige olulisema tähtsusega. Seepärast on meie partneriotsing evolutsioonilises plaanis nii oluline, et see võib isegi toiduainevalikut mõjutada — kuniks see on peamine paaritumiseesmärkide saavutamisel,» ütles uuringu kaasautor Eugene Chan väljaandele Sunday Times.