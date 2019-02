Toitumisnõustaja valik: 5 lihtsat ja tervislikku õhtusöögiideed

Kui sa arvad, et tervislik ja maitsev ei saa ühel taldrikul korraga eksistreerida, siis ilmselgelt pole sa seda suppi veel proovinud. Juust ja lillkapsas on justkui kokku loodud! Kui muidu kaotame söögivalmistamisel palju vitamiine, siis hea uudis on see, et supi puhul see ei kehti. Kõik vitamiinid, mis köögiviljadest keetmise käigus väljuvad jäävad supivedelikku ning saame need sealt kenasti kätte.