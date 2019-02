10 toiduainet, mida ei peaks kunagi sügavkülmutama?

Salat (taim), ürdid ja rohelised lehtköögiviljad kaotavad oma krõmpsuva mahlakuse, kui nad on pandud sügavkülma, väidab Kevin Murphy, kogenud toidutööstuse asjatundja, kirjutab Insider.

Näiteks võivad nii klaas- kui plastpudelitesse ja -purkidesse suletud vedelikud sügavkülmas plahvatada. Lisaks on teatud piimatooted, näiteks piim ja hapukoor, mida ei ole kavaliteedi mõttes hea külmutada, kommenteeris Murphy.

10 toiduainet, mida ei peaks panema sügavkülma

1. Vedelikud

Pole saladus, et vedelikud paisuvad ja tõmbuvad kokku, kui nad panna sügavkülma. Sel põhjusel soovitab Murphy vältida klaasnõudesse jookide panemist täies mahus. Sama kehtib ka purkide ja isegi plastsäilitusnõude kohta.

«Vedelikud võivad plahvatada isegi külmumisprotsessi käigus,» ütles Murphy.

2. Munad

Munade sügavkülmutamise vastu on professor Murphy sellepärast, et need võivad sügavkülmas lõhki minna. «Kui asjad puutuvad kokku külmaga, siis nad tõmbuvad kokku. Mis juhtub vedelikega, kui nad tõmbuvad kokku ja nad pannakse külma — ning nad jõuavad külmumispunktini — neil tekib paisumissurve. Just külmumispunktis võivad nad plahvatada,» ütles Murphy.

3. Salat

Kui sa ostad salatit, siis ikka selle krõmpsuva mahlakuse pärast. Sügavkülm jätab salati sellest kõigest ilma ja asemele jääb ebamäärane roheline ollus, mis kuidagi sööma ei meelita.

4. Enamik puu- ja köögivilju

Murphy ütles, et värskete puu- ja köögiviljade jaoks on vaja madalamaid temperatuure, kui on enamasti kodustes külmikutes, ja tulemus pole kuigi hea.

5. Eelnevalt külmutatud toores liha, kala ja linnuliha

Nende külmutatud toiduainete uus sügavkülmutamine võib baktereid lausa kasvatada.

Murphy sõnul tuleks liha taaskülmutamine ainult tootjatele jätta. «Sa külmutad midagi, mida on juba külmutatud ja sa ei külmuta seda korralikult. See põhjustab toote roiskumise,» ütles Murphy.

«Tootjad külmutavad tavaliselt liha 27 kraadi alla nulli, et parasiite tappa. Selle kiire protsessi ajal toimub see, et kui temperatuur muutub külmemaks ja jõuab külmumiseni, siis molekulid lihas ei plahvata,» ütles Murphy. «Kui sa aga taaskülmutad liha normaalsel sügavkülmatemperatuuril kodus, mis on umbes -18 kraadi, muutub see liha vintskeks ega maitse hästi. See muudatus soodustab ka mikroobide kasvu, kuna nad alati ei sure tavalisel sügavkülmatemperatuuril.»

6. Praetud toidud

Mõtled, et paned ülejäänud kanatiivad ja friikartulid sügavkülma, et homme jälle hea võtta. Parem mitte, krõbedusest ei jää enam midagi alles. Lisaks ei ole eelnevalt külmutatud praetud toite hea soojendada.

7. Piim, hapukoor ja jogurt

Need piimatooted võivad tarduda ja müredaks muutuda.

«Kui sulatad need piimatooted hiljem jälle üles, siis eralduvad nad veeks ja müredateks tükkideks,» ütles Murphy.

8. Toored kartulid

Murphy sõnul ei ole tooreid kartuleid hea sügavkülmutada, kuna vesi ja tärklis muudavad kartuli pigem jahuseks, teraliseks ja kehva maitsega mudruks. Kui tahad külmutada suppi, pajarooga või mõnda muud rooga, milles on kartulid, siis jäta parem kartulid tooreks ja tee need valmis alles siis, kui sul on plaanis süüa seda rooga.

9. Kohvioad

Kuigi jää lisamine kohvisse pole probleem, pole tervete või jahvatatud kohviubade panemine parim mõte.

«Kui sa külmutatud kohvi, siis on tulemuseks lehkav ja niiske kohvipaks, mis ei maitse hästi, sest nad imavad maitseid ja niiskust teistelt toodetelt kas sügavkülmas või külmkapis.»

10. Värsked ürdid