Alguses vein ja siis õlu — või oli see vastupidi?

Kuidas siis ikkagi on selle kõnekäänuga, mis ütleb, et jäta õlu pärast veini joomata ja võta hoopis veini õlle peale. Saksa ja inglise teadlased tegelesid selle küsimusega põhjalikult ja võtsid jälgimise alla 90 osavõtjat, kirjutab Stern. Katsealused jõid veini ja õlut erinevas järjekorras. Seejärel analüüsiti tulemusi.

Aga uuringutulemused, mis avaldati väljaandes American Journal of Clinical Nutrition, on ühesed. Ükskõik kumba pidi joodi: järjekorral ei ole pohmelli tugevusele mitte mingit mõju. Seega on teadlaste hinnangul see kõnekäänd üsna laest võetud. Teadlased rõhutavad ka, et uurimuses võrreldi vaid õlut valge veiniga. Punase veini ega kangemate jookidega ei arvestatud.