Eesti maitsed vallutavad Touresti

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on toit turismi lahutamatu osa: «Eestis on hulgaliselt põnevaid toidutooteid, mida poelettidelt sageli ei leia, ning esiletõstmist väärivaid toidupakkujaid. Seetõttu on Touresti toiduhall hea võimalus nii Eesti inimesele kui ka välisturistile, et tutvuda kohalike maitsetega.»