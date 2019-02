Teadlased kinnitavad: külmades, pimedates paikades juuakse rohkem

Uurimus, mis ilmus väljaandes Hepatology, sedastas, et nii kui temperatuur ja päikesevalgus hakkavad kahanema, hakkab alkoholitarbimine omakorda kasvama. Ilmastikutegurid olid seotud ka lausjoomise ja soodumusega alkohoolsele maksahaigusele, mis on alkoholi pikemaajalise liigtarbimisega patsientide puhul üks peamisi surma põhjuseid.

«Seda on eeldatud juba kümneid aastaid, kuid teaduslikult polnud keegi seda tõestanud. Miks joovad inimesed Venemaal nii palju? Miks Wisconsinis? Kõik eeldavad, et see on külma pärast,» ütleb Ramon Bataller, Pittsburghi Ülikooli Meditsiinikeskuse hepatoloogia osakonna juhataja, meditsiiniprofessor samas ülikoolis ja Pittsburghi Maksauuringute Keskuse abidirektor. «Aga me ei suutnud leida ainsatki dokumenti selle kohta, mis seostaks kliimat alkoholi manustamise ja enama alkoholtsirroosiga.»