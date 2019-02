Kalvadose kokteilivõistlusel võidutses Mihkel Kahn OKO restoranist

Calvados Trophy Eesti võistluse eesmärk oli kalvadose ja sellest valmistatavate kokteilide populariseerimine ning Eesti parima kalvadose kokteili valmistaja selgitamine.

Võistluse võitis ülekaaluka punktiskooriga OKO restorani baarmen, Mihkel Kahn kokteiliga «I Found My Peace». Teise koha vääriliseks tunnustati Pärnu Kalamajaka Kohviku baarmen Erik Tammeleht kokteiliga «Flavours of Freedom» ja kolmanda koha saavutas NOA restorani baarmen Laur Ihermann, kes valmistas «Morceau de liberté — Piece of Freedom» nimelise kokteili. Parimaks noorbaarmeniks (vanusekategooria kuni 23 eluaastat) pärjati teise koha saavutanud Erik Tammeleht Pärnust.

Kokteil pidi peegeldama, mida tähendavad vabadus ja rahu baarmeni jaoks. Retsept pidi sisaldama vähemalt üht eestimaist mittealkohoolset koostisosa. Lisaks kokteilivalmistamise oskustele hinnati võistlejaid ka nende esinemisoskuse järgi, mille käigus tuli žüriile veenvalt ja kaasahaaravalt tutvustada enda kokteili ja inspiratsiooni, miks valmis just selline kokteil kalvadose baasil. Võitja Mihkel Kahn sai inspiratsiooni Taanis töötamise ajast, mil ta leidis endale suurepärase õpetaja ja tutvus süvitsi kokteili- ja joogikultuuriga. «Minu kokteili puhul on tegu flip-tüüpi kokteiliga, millega ma Taanis tuttavaks saingi. Ajalooliselt on kasutatud flip-tüüpi kokteilides muna (munakollast), õlut ja rummi. Mina vahetasin rummi kalvadose vastu. Lisasin veel mõningaid komponente, et viia kokteil täielikult tasakaalu.»

Võistlusele oli tulnud mõõtu võtma 24 baarmeni ja baaridaami üle Eesti, valmistati nii enne- kui pealelõuna-, nii pikki kui lühikesi kokteile. Kokteilis tohtis olla kuni 6 koostisosa ning keelatud oli kasutada kalvadose kõrval teisi põhialkohole. Iga võistleja valmistas neli jooki, mille segamiseks oli aega kokku 5 minutit. Võistlejate tulemusi hindas nii maitse- kui tehnikažürii. Kokteile hindasid Eesti parimad joogieksperdid. Võistlusel valmistati kokteile neljast erinevast kalvadosest. Võistlejad said loosi tahtel oma võistluspudeli järgnevate tuntud kalvadosetootjate poolt: Pere Magloire, Coquerel, Boulard ja Chateau Du Breuil. Võistlust väisas ka Prantsusmaa esindaja Coquereli kalvadose poolt, Pierre Martin Neuhaus. Võistlust toetasid AS Liviko, AS Tridens, AS Prike ja Goldberger OÜ.

Võistluse võitja ja parim kuni 23aastane noorvõistleja sõidavad Eestit esindama 25. märtsil 2019 Calvados Nouvelle Vogue Trophies finaalvõistlusele Caen'i Prantsusmaal.

2019. aastal toimub Calvados Nouvelle Vogue International Trophies juba 23. korda. Igal aastal kutsuvad kalvadosetootjad võistlejaid looma ja disainima oma kokteili teemal, mis on seotud Normandia kultuuri ja pärandiga. Sel aastal korraldab Normandia teist järjestikust aastat ülemaailmset rahufoorumi World Peace Forum ja kutsub kõiki tähistama D-day 75. aastapäeva. Aastal 2019 on võistluse teemaks VABADUS ja RAHU.