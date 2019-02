Veinimeistrid kuulutasid välja üle-eestilise koduveinikonkursi

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja koduveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuleri sõnul pole eduka võistlusjoogi valmistamiseks midagi eksootilist vaja, vaid senised võiduveinid pärinevad meie oma Eesti puuviljadest ja marjadest. «Eesti kodu veinimeistrite seas on toormena lemmikuks muidugi õun, millele järgnevad pingereas kõiki värvi sõstrad ja tikrid ning mõnevõrra üllatuslikult on kolmandal kohal rabarber ja alles siis tulevad ebatavalisemad toorained. Seega, võiduvõimalusi on palju ja kõigil,» selgitas Kuuler ning lisas, et kolmel korral ongi võistluse võitnud õun, kahel aastal kirss, kahel korral aroonia-sõstar ning ühel aastal roheline sõstar.