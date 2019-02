Eesti maitsvaim konkurss tähistab 25. juubelit

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on tänavune konkurss eriline, sest tegu on 25. juubeliaastaga. «Oleme parimaid toiduaineid välja valinud juba veerand sajandit ning toodete hindamine muutub üha keerulisemaks, sest Eesti toidu kvaliteet on tõepoolest maailmatasemel,» kommenteeris Sirje Potisepp.

Potisepa sõnul esitatakse toidukonkursile igal aastal üha rohkem tooteid, millel on tervise seisukohalt parimas tasakaalus toitainesisaldus või mida rikastatud mõne vitamiini, mineraaline, kiudainete või muuga, mistõttu on sellel kas tervist toetav või mõne haiguse riski vähendav toime. «Selleks et tarbija leiaks poelettidelt üles kõrge lisandväärtusega tooted, mille mõju tervisele on laborianalüüsidega tõestatud ning mille ka professionaalidest koosnev hindamiskomisjon on omataoliste seast parimaks tunnistanud, lõime sel aastal uue kategooria — parim lisandväärtusega toode. Hindamiskomisjon tunnustab üht suurettevõtte lisandväärtusega toodet ning eraldi märk antakse ka parimale väikeettevõtte lisandväärtusega tootele,» selgitas Potisepp.