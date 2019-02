9 toitu, millega lennuväsimust peletada

Mida rohkem ajavööndeid sa läbid, seda suurem põnts see kehale on. Siiski aitavad mõned toidud ja vürtsid kehal ajavöönditega lihtsamini kohaneda või ka tagasi kodus keha uuesti tavarütmi viia, kirjutab Greatist.

Kuna kinoa kuulub komplekssete süsivesikute hulka, siis aitab ta hoida energiataset ühtlasena, kui pärastlõunane tarduni hakkab jälle ligi hiilima. Ja kuna ta on kiudainerikas, siis on teda küllaltki kerge seedida.

Need rubiinpunased viljad on parimad melatoniiniallikad. Melatoniin aitab unemustreid korrastada ja on tõeliseks õnnistuseks, kui sul on raskusi uinumisega. Söö neid umbes kaks tundi enne voodisseminekut.