Seda viga teevad peaaegu kõik ehk kuidas mune õigesti säilitada

Paljusid erutab muna-teema puhul igavene küsimus: kuidas oleks neid õigem hoiustada, kas külmkapis või toatemperatuuril.

Pigem on see isiklike eelistuste küsimus, kuid kindel on igal juhul see, et mune ei tuleks hoida külmkapiukse küljes nende väikses kambrikeses, sest kui sa avad külmkapiukse, saavad munad termilise šoki, kirjutab Stern. Temperatuurimuutus omakorda paneb munad kiiremini riknema.

Samuti ei tuleks mune hoida toore liha ega tugeva lõhnaga toiduainete kõrval, kuna munad võtavad väga kergesti teiste ainete maitse külge.

Kui sa säilitad mune õigesti, siis püsivad nad külmkapis nädalaid. Kui tahad neid veelgi kauem säilitada, siis võib neid ka sügavkülmutada või marineerida, soovitab The Spruce Eats, lisades, et munad võiksid alati jääda originaalpakendisse, sest see hoiab neid värskena ega lase teisi lõhnu külmkapist külge võtta.

Kõige parem oleks panna munarest külmkapi põhiriiulile, kus temperatuur on kõige külmem ja kõikumised kõige väiksemad. Nii peaks munad pidama kolm kuni viis nädalat vastu ehk kauemgi, kui on näidatud kuupäevatemplil karbi peal. See ei ole säilivusaeg ega seda ei pea ka nii võtma.

Mis puudutab sügavkülmutamist, ei toimi see koorega munade puhul, vaid nad tuleb kas lahti lüüa või valged kollastest eraldada, selgitab The Spruce Eats. Sa saad kasutada jääkuubikualust, et neid ükshaaval sügavkülmutada, millest on teinekord retseptide puhul palju kasu.