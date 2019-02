Parimad hobipruulijad asuvad võistlema ametliku tootepartii ja mini-õlletehase nimel

Traditsiooniks saanud hobitegijatele korraldatud võistlus annab kinnitust, et Eesti eri paigus valmib erakordselt põneva maitsega õllesid. «Eesti käsitööõlle kultuur on veel noor, ent vägagi edumeelne. Ka paljud tänased professionaalsed käsitööõlle meistrid on alustanud just kodupruulijatena. Seepärast julgustame kõiki hobipruulijaid oma väljatöötatud põnevaid maitseid tutvustama. Kunagi ei tea, millisest pruulinurgast võib tärgata edukas äri, kust Eesti käsitööjoogimaastik leiab omale uued säravad tegijad,» rääkis käsitööõlle võistluse korraldaja ja Eesti Väikepruulijate Liidu liige Alar Tammela.