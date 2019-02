Mida söövad hiinlased sea-aasta saabumise puhul ja miks?

21. jaanuarist 1. märtsini kestev kevadfestival Chunyun on pannud pidutsema hiinlased üle maakera — ja mitte ainult hiinlased!

Milliseid pidusööke võiks täna süüa?

Hiinlastel on pea igal toidul, mis uusaasta puhul lauale tuleb, oma tähendus.

1. Pelmeenid — jõukus

Teatavasti on Hiina köögikunst suur ja lai, kuid üks toit, milleta enamik uut aastat vastu võtta ei saa, on pelmeenid. Sellesse tegevusse on haaratud kogu pere ja enesestmõistetavalt valmistatakse pelmeene käsitsi. Öeldakse, et Hiinas pole inimest, kes ei oskaks pelmeene teha.

Mida rohkem pelmeene suudad uusaastapidustustel süüa, seda jõukam sa järgmisel aastal oled.

Lisaks peidetakse pelmeenidesse õnnetoovaid esemeid. Näiteks see, kes leiab oma pelmeenist valge lõngajupi, elab kaua, aga kes leiab vaskmündi, seda ootab jõukus.

2. Kala — külluse kasv

Kala on traditsiooniline hiina uusaasta toit. Hiinlastele meeldib, kui neil on aasta lõpuks kõike külluses, sest kui nad on suutnud säästa midagi aasta lõpuks, siis suudavad nad teha seda ka edaspidi ja järgmisel aastal veelgi rohkem teenida.

Üks kõige kuulsamaid roogi on aurutatud kala.

3. Pekingi part — ustavus

Samuti üks uusaasta vastuvõtu verstaposte. Kuulus oma õhukese ja krõbeda naha ning õrna liha poolest.

4. Riisikoogid — üha kõrgem sissetulek või tõus ametiredelil

Ida-Hiinas valmistatakse Kevadfestivali auks riisikooke, sest nii saavad inimesed ka oma väikeste näksidega õnne ja edu soovida.

Niangao põhikoostisosad on kleepuv riis, suhkur, kastanid, hiina datlid ja lootoselehed.

5. Kevadrullid — jõukus

Täidetud kevadrulle süüakse traditsiooniliselt kevadfestivali ajal ja on eriliselt armastatud Ida-Hiinas. Kevadrullid on ehtne uue aasta eelroog, mis näevad oma kuldses ja krõbedas pakendis välja kui õnnetoovad kullakangid. Täidiseks võib olla nii köögiviljad kui liha, kuid sisu võib olla ka sootuks magus.

Isetegemiseks vaata retsepti: https://maitsemeel.postimees.ee/6510206/retseptiidee-hiina-kevadrullid

6. Magusad riisipallid — pere ühtekuuluvus

Kuigi need pallid on just Hiina Laternafestivali suur lemmik, süüakse neid Lõuna-Hiinas kogu Kevadfestivali vältel, sest nende ümar kuju ja sõna tangyuan kõla viitab pere ühtehoidvusele.

7. Pikad nuudlid — õnn ja pikk eluiga

Mitte vast kuigi suure üllatusena peavad uusaasta nuudlid olema ekstrapikad. Et ikka sööja elu õnnelik ja pikk oleks.

Lisandidki pole tähtsusetud. Näiteks kui sööd nuudleid munaga, on su pere suur ja terve, kui aga krevettidega, on oodata jõukust ja head tervist, seevastu küpsetatud sealiha annab rahu.

8. Kuldsed ja ümmargused puuviljad — edu, heaolu ja jõukus

Kullakarvalised ja ümmargused viljad nagu apelsinid, mandariinid ja pomelod toovad õnne ja edu. Mida rohkem pomelot sööd, seda rohkem jõukust majja tuleb.

