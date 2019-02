Kas Jamie Oliver on olnud aastaid McDonaldsi mitteametlik nõustaja?

Jamie Oliver sai pidevalt kokku kiirtoiduhiiglaste ÜK juhtfiguuridega, kaasa arvatud tegevdirektori Paul Pomroy'ga, kuigi tal ei ole kaubanduslikku suhet ettevõttega, vahendab Independent.

Kohtumised, kus arutati tervisliku toitumise kampaaniaid, olevat toimunud juba aastaid.

Jamie Oliver on olnud aastaid tervisliku toitumise kampaania eestvedajaid nii võitluses kahtlase väärtusega koolitoidu vastu kui andnud ka poolthääle suhkrusisaldusega jookide maksu kehtestamise osas, et aidata jagu saada laste ülekaalulisusest.

2011. aastal ütles kuulus kokk, et McDonald’si burgerid pole «inimlikuks tarbimiseks loodud» ja kutsus üles peatama töödeldud liha lisaaine, mida ta nimetas «roosaks limaks», kasutamise Ameerika toodetes.

Veel alles 2016. aastal oli Jamie Oliver ettevõtte olümpiamängude sponsimise vastu ja kutsus üles lubama ainult selliseid sponsoreid, mille toitumisalased ja eetilised standardid on paigas. Samuti pani ta ette kiirtoidu reklaamide keelu telekanalitel.

Viimasel ajal on tema kriitika siiski mahenenud ja teda on kuuldud ütlemas, et ta lubaks ka oma lastel selles kiirtoiduketis süüa.

Paul Pomroy osales Jamie Oliveri toidufondi korraldatud heategevuslikul kokandusvõistlusel.

Hr Oliver on ka teiste suurte ettevõtetega töötanud. Hiljuti oli tal äripartnerlus Shelliga, mille tanklapoodidele lõi tema ettevõte tervislikuma kiirtoidu sarja.

Sel põhjusel — teeb koostööd õligigandiga — sattus ta ka karmi kriitikatule alla, kuid Jamie Oliver kinnitas, et see on parim viis, kuidas viia toit laiade massideni ja muuta nende toitumisharjumusi.

«Kui me tahame, et Suurbritannia oleks tervem ja tootlikum koht 15–20 aasta pärast, siis peavad need ettevõtted asuma ilmtingimata sellele teekonnale.»