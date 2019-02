Vürtsikas retseptiidee: köögiviljakarri praetud baklažaaniga

Toores pommu koosneb peaasjalikult veest ja on seetõttu üsna kalorivaene. Sageli on pärast valmistamist lugu just vastupidine: see vili on kuulus selle poolest, kui palju rasva suudab ta endasse võtta. Seega tuleks end rasvade ja õlidega baklažaani valmistamisel tagasi hoida, kirjutab Gesundheit.