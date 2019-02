7 põhjust, miks iga päev peeti süüa

Punases peedis pole üksnes sellised tähtsad toitained nagu B-vitamiin, raud, magneesium ja kaalium, vaid ta annab ka kehale selliseid toitaineid, millega saavad hakkama vaid üksikud toiduained, kirjutab Freundin.

Peedi erilised toitained ja toime meie kehale

1. Langetab vererõhku

Punane peet on nitraadirohke. See tähendab, et nitraadid muunduvad seedimisprotsessi käigus kehas lämmastikmonooksiidiks, mis lõdvestab ja laiendab veresooni, nii et toitaineid ja hapnikku on omakorda lihtsam transportida. Kuna vereringe on hoogsam, langeb ka vererõhk. Ühe uuringu kohaselt suudab juba klaas punase peedi mahla päevas vererõhku alandada.

2. Vähendab südamehaiguste riski

Teatavasti on südamehaigused peamine surmapõhjus nii meil kui Ameerikas, seega tasub oma südant rõõmustada. Kuna punapeedid sisaldavad palju alkaloid betaiini ja B-vitamiini folaati, aitavad need üheskoos kolesteroolitaset veres alandada. Nii võib selle imejuurika abil isegi veresoonkonna- ja südamehaigusi ennetada.

3. Suurendab võhma

Profisportlased võivad punase peedi nimel vanduda. Miks? Sest peedis sisalduvad nitraadid on absoluutne jõujaam, mis suurendab vastupidavust. Seda on näidanud ka mitmed uuringud sportlastega. Väidetavalt piisab kolmest kuni viiest punase peedi mugulast (nt mahla) enne treeningut või võistlust, et oluliselt paremini esineda ja et võhma jätkuks kauemaks. Nitraaditase on kaks-kolm tundi pärast manustamist kõige kõrgem.

FOTO: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

4. Parandab ajutalitlust

Lämmastikmonooksiid lõdvestab ja laienda veresooni ka ajus, mis erilist rolli hakkab mängima vananedes, kuna siis hakkab meie endi lämmastikoksiidi moodustamise võime vähenema. Ka ajuainevahetus ning närvitegevus nõrgenevad. 2010. aasta uuringu tulemused näitasid, et kahepäevase nitraadirohke toitumise katses osalenud inimesed keskendusid paremini ning suutsid organiseeritumalt ja detailsemalt töötada kui need, kes nii palju nitraate ei tarbinud.

5. Soodustab maksatalitlust

Igapäevane punase peedi söömine võib aidata ka rasvaladestusi maksas vähendada. Selle taga on taas kord betaiin (leidub ka spinatis ja kinoas). Kui maksas on vähem rasvaladestusi, väheneb ka kolesteroolitase ja maksa suurus.

6. Aitab krooniliste haiguste puhul

Teadlaste hinnangul aitavad betalaiinid, mis on antioksüdantide üks klass, võidelda nii vabade radikaalide kui põletikuliste ja krooniliste haiguste vastu. Seegi kord võib peet särada, sest betalaiine on temas samuti rohkelt. Sedasi peaks see mitmekülgne juurvili aitama ka südamehaiguste, rasvumise ja vähiohtu vähendama.

7. On hea seedimisele

Seedeprotsessi parandamiseks on kasulik kiudainerikkaid toiduaineid süüa. Punase peediga pole probleemi. Üks klaas peedimahla päevas aitab nii kõhukinnisuse, hemorroidide kui divertikuliidi ehk soolesopististõve riski vähendada. Teadlaste sõnul soodustab betaiin ka seedimist.

FOTO: Serhii Kucher / PantherMedia / Serhii Kucher

Nii et pane peeti kas salatisse, suppi või tee tast mahla, kasu on kamaluga! Siiski kehtib ka siin, et heaga üle pingutada ei maksa. Suurtes kogustes võib ta seedetegevust liigagi tugevalt ergutada — kui sul on mõni tähtis üritus või võistlus ees, siis ei pruugi see just kuigi mugav olla. Pealegi on ta maitse küllaltki tugev, nii et sellest on lihtne ära tüdineda.