Lihtne retseptiidee Peipsimaalt: hapukapsakeerud hallitusjuustu ja soolapähklitega

Triinu Arm ütleb, et hapukapsakeerud hallitusjuustu ja soolapähklitega tunduvad esmapilgul retsepti vaadates võimatu kooslusena, kuid «tegelikult on need lihtsad, ent maitsvad ampsud, mis jõudsid isegi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva presidendi vastuvõtu eelkonkursile.»