Teismeline ameeriklane teenib oma kastmega kuus 7000 eurot

Teismeline Tyla-Simone Crayton on ettevõtte Sienna Wings juht, kes leiutas oma äärmiselt salastatud kastmeretsepti, kui ta oli vaid kaheksa-aastane. Houstonist, Texasest pärit minimagnaadil on kindel plaan muuta enda kastmed sama tuntuks ja käepäraseks nagu tomatiketšup, kirjutab SWNS.

Kastmed on juba saadaval Sienna Wingsi veebisaidil ja äpis ning ettevõttel on 22 levitajat. Nupukas teismeline kirjutas alla lepingule oma esimese supermarketiga — B&W Meat Market hakkab Sienna Wingsi kastmeid müüma.

Lahtise peaga kooliõpilase sõnul võib tema kaste isegi veel kuulsamaks saada kui ketšup. «See mitte ainult ei maitse suurepäraselt, vaid on ka tervislik, kuna on gluteeni- ja kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupivaba. Craytoni plaan on pakkuda väikses pakendis kastet ka sellistes kiirtoidukohtades nagu McDonalds ja KFC.

Tyla-Simone, kes kasvas üles Brooklynis, New Yorgis, hakkas mõtlema oma kastme tegemise peale pärast seda, kui tema lemmiksöögikoht Manhattanil pandi kinni. «Mulle nii meeldis nende terav kaste, et ma läksin koju ja proovisin maitset järgi teha.»

Tulemuseks oli pikantne maitse, mis sai kõigi kolme Sienna Wingsi kastme põhjaks. «Ma olin vaid kaheksa-aastane. Ma panin lihtsalt asjad kokku ja mulle tundus, et see maitses väga hästi.» Tyla-Simone keeldus aga täpseid koostisaineid avaldamast, mis on kasutatud Lemon Pepper, Spicy, js Tangy kastmetes, ja ütles vaid, et mõningaid vürtse on kasutatud.