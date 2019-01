Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso jagab imelist maitseelamust: linnulihahautis Bali vürtsidega

View this post on Instagram

Söögis peitub palju rohkem kui ainult toitained. Toit on energia ja tänu ja meeleolu ja armastus ja mälestused. Vähemasti minu jaoks. See siin on linnulihahautis. Lihtne ja puhas ja maalähedane, siiski väikese nüansiga Bali saare köögist. Algatuseks osta kohalikke (mina kasutan võimalusel alati naaberküla #rautsitalu juurikaid) porgandeid ja kartuleid, kui ônnestub, siis mahedat sellerit ja porrut, suvikõrvitsat, paprikat ning šampinjone. Ära juurikaid koori, ainult pese hoolega ja tükelda suupäraseks. Viska need näiteks #ristoränkkeraamika ahjupotti, lisa sorts isesulatatud linnurasva, soola, tüümiani või rosmariini ja pane pott puupliidi ahju. Paar tilka äädikat ei tee ka kahju. Nüüd otsi kvaliteetset linnuliha (minul jäi kätte omakasvatatud kalkuni rind) tükelda ja pruunista pannil kookosrasvas. Lisa (Juku-Kalle Bali saarelt kaasatoodud ja kingitud) mõnd vürtsikat linnulihale mõeldud maitseainesegu, kus natuke teravust ja maitse-elu sees. Kui lihatükid pruunid, lisa väiksed porrutükid ja purk kookospiima. Lase haududa ja sega seejärel kokku puupliidi ahjus podisevate juurikatega. Lase veel pool tunnikest üheskoos ahjus haududa, meki ja lisa, kui miskit puudu. Ja siis söö. Niimoodi hetkes. Rahulikult ja laua taga. Ja mõtle, et tegelikult teeb toit meist selle, kes me oleme. 💛👩‍🍳👩‍🌾👱‍♀️ #möllanköögis #cookwithlove #cooking #foodie #youarewhatyoueat #localfood #köögis #pajuväravatalu #pajuvärava #foodrecipes #retsept #tänulik