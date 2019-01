Põhjala tegi «õlle-Oscarite» jagamisel jälle kõva tulemuse

Põhjala Pruulikoja juhi Enn Pareli sõnul on õllearmastajad eelkõige maitseelamuste jahil ja reitingusaitidel on suur mõju müügile. «See, et Ratebeer.com kasutajad valisid Põhjala teist aastat järjest saja maailma parima pruulikoja hulka 34 000 tegija seas, on minu hinnangul ikka väga kõva sõna ja suur tunnustus meie tööle Eesti õllekultuuri edendamisel. Hoolimata Eesti suhteliselt vaenulikust alkoholipoliitikast, näitab see, et oleme maailma mastaabis tõsiseltvõetava õllekultuuriga maa, kus õlu pole pelgalt rüübe, millest ennast purju juua,» rääkis Parel.

Põhjala Pruulikoja õlled said maailma parimate käsitööõllede arvestuses veel kaks kuldmedalit, ühe hõbeda ja ühe pronksi. Kulla pälvisid Ameerika rukkiviski vaatides laagerdatud ale-tüüpi õlu Rukkivein eriõllede kategoorias ja burbooniviski vaatides laagerdatud Laugas traditsioonilise ale-tüüpi õlle kategoorias. Hõbeda vääriliseks porterite kategoorias hinnati Must Kuld ja pronksi sai Must Kuld El Salvador samuti porteri kategoorias. Eesti parimaks pruulikojaks sai samuti Põhjala ning Eesti parimaks õlleks Pime Öö PX.

«Maailmas on häid tegijaid palju ja selleks, et nende kõrval silma paista, peab tegema midagi väga erilist. Ma julgen öelda, et Eesti pruulijate tase ongi lihtsalt väga kõrge. Põhjala visiooniks on, et ühel päeval räägitakse Eesti õllest samamoodi nagu Prantsuse veinist või Soome saunast. Me näeme juba täna heas mõttes õlleturisimi tekkimist, kus kirglikud õllesõbrad reisivad siia kindla sooviga külastada väikepruulikodasid nagu Põhjala,» rääkis värskelt Noblessneri sadamalinnakusse Põhjamaade moodsaima väikepruulikoja rajanud Parel.