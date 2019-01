Margot Arula: taimse toidu nautimiseks ei pea olema vegan

«Kuulama on oodatud kõik, kes soovivad sel aastal tervislikumalt ja mitmekülgsemalt toituda, tehes selleks korra nädalas lihast pausi ning rikastades oma menüüd maitsvate taimsete roogadega,» kommenteeris rahvatervise algatuse Taimne Teisipäev juht Margot Arula ja lisas, et veganiks kedagi ei pöörata.

Üritus keskendub ka eestlaste ühele põletavaimale terviseprobleemile — liigsele lihatarbimisele. Tervise Arengu Instituudi 2017. aasta uuringust selgus, et eestlaste toidusedelis on ligi 50% liiga palju lihatooteid, mis on ühtlasi 10 kg inimese kohta kõrgem Euroopa keskmisest. Liigse lihatarbimisega seostatakse muuhulgas suurenenud südamehaiguste, vähi ja diabeedi riski.