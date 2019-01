Pähklivõi aitab magusaisu taltsutada, kuid ta on ka mitmeti kasulik

Praegu, mil keha vajab eriti palju energiat, vitamiine ja mineraale, tasub tutvust uuendada suurepärase pähklivõiga. Pööra ekstra tähelepanu sellele, et tooted ei sisaldaks suhkrut, soola, palmiõli ega säilitusaineid, mida tuleb paraku liigagi tihti ette. Sellisest pähklivõist pole tervisele aga kõige vähematki kasu. Kindlapeale minek on valida öko- või mahekvaliteediga tooted, mis koosnevad sajaprotsendiliselt pähklist.

Süüa tehes saad pähklivõid nii magusates kui soolastes retseptides pea piiramatult rakendada — määri kas pannkoogile või leivale, miksi moosiga või sega supi ja kastme sisse. Õuna- ja banaaniviiludega smuutis vaigistab ta magusaisu nagu möödaminnes. Mitte et seda ei võiks puhtal kujul manustada.

Seda on müügil nii kreemja kui krõmpsuva ehk väikeste pähklitükkidega. Tõsi, ta sisaldab palju kaloreid (643 kcal 100 grammi kohta), kirjutab Freundin, aga see-eest ka hulgaliselt küllastumata rasvhappeid. Lisaks leiab võist palju valku, kiudaineid ja magneesiumit. Pähklivõi söömisega saab lihasmassi üles ehitada ja samal ajal luutihedust tugevdada. Üks Ameerika uuring avaldas hiljuti, et maapähklivõi tarbimsega saab II tüübi diabeeti 30 protsendi võrra vähendada.

Ka mandlivõi on hiilgav valguallikas, kuid edestab maapähklivõid oma veelgi kõrgema magneesiumisisaldusega. Mandlivõis sisalduvad magneesium ja vask üheskoos toimivad vererõhku alandavalt. Seegi pole veel kõik: mandlivõis on ka palju E-vitamiini. E-vitamiin on antioksüdant, mis kaitseb rakke vabade radikaalide ehk siis vananemise eest.