10 euroga restorani: Tallinnas algas toidufestival SÖÖ!

SÖÖ!-nädalad on seni toimunud kolm korda aastas neljas Soome linnas: Helsingis, Turus, Tamperes ja Lahtis. Sellest aastast ka Tallinnas. Festivalil osalevad väga erineva taustaga söögikohad ja kampaaniahinnaga roogasid pakutakse väga laias valikus, mis võimaldab kampaaniast osa saada peaaegu igasuguse maitse-eelistusega inimestel. Kampaanias osaleva restorani tunned ära kampaania logost restorani aknal. Tallinna SÖÖ!-nädalatega on liitunud 21 restorani, mis pakuvad kokku üle 50 eriroa.

Kuigi SÖÖ! kampaania toimub Tallinnas ja Soome linnades samaaegselt ja ürituse eesmärgiks on eelkõige kohaliku restoranikultuuri edendamine, meelitab Tallinna laienenud ettevõtmine siia ka hulgaliselt Soome SÖÖ!-nädalate külastajaid.

«SÖÖ!-nädalad on ikooniline ja Soomes laialdast tunnustust pälvinud üritusekontseptsioon, mida rakendatakse edukalt neljas Soome linnas. Laienemine väljapoole Soomet on meile suurepärane võimalus tutvustada kampaaniat ka tallinlastele ning pakkuda siinseid maitseelamusi Tallinna soomlastele, kellele on kampaania kontseptsioon juba ammu tuttav,» ütleb City müügijuht Kim Koistinen.