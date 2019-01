8 nippi, kuidas köögis nutikamalt toimetada

Toidu taaskasutamine aitab säästa keskkonda ning ütleb aitäh rahakotile. Eesti pered viskavad aastas toiduga prügisse 63 miljonit eurot, kuid igaüks meist saab anda panuse, et see summa hakkaks kahanema.

4. Tomatirikkal suvel tee tomatitest kuivatatud tomateid, mida hiljem pasta sisse pista. Lõika tomatid pooleks või neljaks, eemalda seemned ja küpseta neid ahjus. Kui tomatid on meelepärased, pane need säilituspuki. Enne purkipanekut tuleb lasta neil veidi jahtuda.

8. Kui piim näib riknevat külmikus kiiremini kui «kõlblik kuni» kuupäev lubaks, siis veendu, et külmikus on õige temperatuur. Nii säilib toit just nii pikalt, nagu peab. Samuti võid soetada endale väikse termomeetri, millega saad külmiku temperatuuri kontrollida. Toidu säilimise seisukohalt on see väga oluline!