Kevad on õhus: Hiina gurmee-meistriteosed juhatavad uusaasta sisse

Mida tähendab uusaasta Hiina moodi? Igatahes palju enamat kui vaid lõvitantsu ja tulevärki, ehkki need kaks on traditsioonilise uusaasta puhul asendamatud ja vast kõige meeldejäävamad. Hiinlastele on uusaasta sama, mis läänemaailmale jõulud, ning selle tähistamiseks ollakse perega koos ja muidugi jagatakse ka kinke. Eelkõige lastakse aga toidul hea maitsta, kirjutab Tripsavvy.